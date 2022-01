Tutkijat: Jos Boris Johnson ei jatka pääministerinä, hänelle voi olla vaikeaa löytää seuraajaa

– Ulkoministeri Liz Truss on myös varmasti yksi paalupaikkaa havittelelevista kandidaateista. Mutta heidän molempien kohdallaan on suurena kysymysmerkkinä puolueen sisällä se, onko heidän aikansa nyt. Liz Trussin kohdalla ongelma on lisäksi se, että puolueen maltillisemmalle keskustasiivelle hän on todennäköisesti liian voimakkaasti oikealla, Kuisma sanoo.