Dokumentti taltioi vantaalaisen perheenisän ihmeellisen tarinan: muutti Somalimaahan, perusti kaivoksen ja tavoitteli rikkauksia aavikolla

Suku on saanut tarjouksen kiinalaiselta yhtiöltä, joka haluaa avata kaivoksen suvun maille Afrikan sarveen. Alueelta on löydetty kultaa, kuparia ja kobolttia.

Sisällissotaa pakoon Suomeen

Mustafe Hassan muutti aikanaan Suomeen pienenä poikana kotimaansa sisällissodan vuoksi. Hän on kasvanut täällä, käynyt koulunsa Suomessa ja perheellistynyt. Perheen neljä lasta ovat syntyneet Suomessa.

Perheellä on omat ilonsa ja ongelmansa niin Suomessa kuin Somalimaassa. Dokumenttielokuvassa Hassan kamppailee kaivostoiminnan käynnistämiseen liittyvien haasteiden kanssa.

Hänen Suomessa syntyneet lapsensa koittavat puolestaan ymmärtää, missä heidän kotinsa oikeastaan on.

– Lapset olivat innoissaan auringosta ja ikuisesta kesästä. He listasivat hyviä puolia Somalimaassa, esimerkiksi vähempi vaatetus, oma aidattu piha ja koulukyyti. Samaan aikaan lapsille oli vaikea luopua talvesta, luistelusta ja pulkkamäessä laskemisesta, Hassan sanoo.

– Jännitti, kun emme tienneet elämän seuraavasta askeleesta mitään ja kuitenkin kamera tallensi kaiken. Tosi kivaa, jännittävää ja rohkaisevaahan se on ollut.

– Heidän mielestään olen Euroopan rikkain mies, koska elokuvayhtiöt ovat kiinnostuneita tekemään minusta elokuvaa. On ollut hullunkurisia kanssakäymisiä, mutta hyvin he ymmärsivät.

Somalimaan tasavalta on itsenäiseksi julistautunut hallinnollinen alue Somaliassa Afrikassa. Somalimaa irrottautui Somaliasta vuonna 1991, mutta kansainvälisesti sitä pidetään edelleen osana Somaliaa.

– Se oli hyvin avartava matka. Näin asian toisinpäin, koin itse saman, minkä somalit ovat kohdanneet Suomessa eli millaista on olla aina katseiden kohteena, käsikirjoittaja Hanna Karppinen sanoo.

Autossa pomppiminen jäi mieleen

– Usein dokumenteissa on hakemisessa se tarinan kaari, mutta tässä se oli aika selkeänä ja sisäsyntyisesti läsnä. Seikkailuun lähtö, seikkailussa olo ja loppu.

Vaikeinta kuvauksissa oli ohjaajan näkökulmasta se, ettei hän ymmärtänyt paikallista kieltä, eikä aina kulttuuriakaan. Joku huutaa, auto ei liiku, eikä kukaan suomalainen tajua, mistä on kysymys.

Rahoitus järjestyi nopeasti

Dokumenttielokuvalle saatiin nopeasti rahoitus. Noin puoli miljoonaa euroa maksaneen elokuvan rahoittajina ovat muun muassa Suomen elokuvasäätiö, YLE ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. Dokumenttia on rahoitettu myös Ruotsista ja Norjasta sekä pohjoismaisesta Nordisk Film og TV Fondista.

Suomalais-norjalais-ruotsalainen yhteistuotanto on leikattu Ruotsissa. Äänityöt ja kuvan jälkityöt on tehty Norjassa.

– Sydän jäi sinne. Positiivisimpia työreissuja, mitä minulla on ollut miesmuistiin. Häkellyttävän upeat maisemat, auton renkaan puhkeaminen kamelin luuhun ja tällaiset kokemukset, mitä siellä tuli.

– Se on helmikohta, siinä on myös huumoria. Muutto Suomesta Somalimaahan on järkyttävän iso muutos. Lasten aidot reaktiot, aikuisten toimita yrittää lievittää kulttuurishokkia. Lasten reaktiot varastavat sen kohdan täysin, Karpo sanoo.