Talouspolitiikan arviointineuvosto: Vuodelle 2022 valittu finanssipolitiikan linja on perusteltu, mutta vakauttamissuunnitelma tarvitaan pian

– Nykyinen kriisi on osoittanut, että kyky tukea taloutta finanssipolitiikalla on ensiarvoisen tärkeää. Finanssipoliittista liikkumavaraa on jatkossakin oltava riittävästi, jotta sillä voidaan torjua tulevien kriisien kielteisiä vaikutuksia, arviointineuvosto toteaa tiedotteessaan.