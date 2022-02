Kun valmis näytelmä lensi roskiin, Kimmo Tuppurainen sai tarpeekseen ja lähti – Kemi uhkaa ajaa alas Suomen vanhimman kunnallisen teatterin

– Mulla tuli mitta täyteen, kun vuosi sitten harjoiteltiin lähes koko talvi Maa on syntinen laulu-näytelmää ja se oli enää esityksiä vailla, niin se meni suoraan roskiin!

Teatterille vuonna 1980 valmistuneet tilat Kemin kulttuurikeskuksessa ovat kärsineet tulipalosta jopa kaksi eri kertaa ja sisäilmaongelmat ovat ajaneet teatterilaiset eri puolille kaupunkia oleviin väliaikaistiloihin. Esityspaikaksi Maa on syntinen laulu-näytelmälle oli suunniteltu väistötiloista suurin eli Kemin Pirtti, mutta sekin jouduttiin sulkemaan käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi.

Maa on syntinen laulu -esityksen harjoitukset yhdessä väistötiloista. Sauvosaarenkadulta teatterille vuokrattua harjoitus- ja työtilaa eli "Pankkia" on mietitty myös mahdolliseksi esitystilaksi, mutta se vaatisi remontin.

Toimintamalli pohdinnassa

Kemin kaupunginteatteri perustettiin 1947 ja se on tällä hetkellä vanhin kunnallinen teatteri Suomessa. Aiemmin vanhimman paikkaa piti Turun kaupunginteatteri, mutta se yhtiöitettiin vuonna 2014 ja nykyään se on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö.

Myös Kemissä pohditaan parhaillaan teatterin toimintamallia. Yle kertoi aiemmin , että Kemin on tasapainotettava käyttötaloutensa. Tässä säästöpaineessa hiljattain Kemin kaupunginteatterin johtajana aloittanut Mikko Bredenberg laitettiin tuoreeltaan pahan paikan eteen, sillä hänen tehtäväkseen annettiin miettiä teatterin uusi palvelumalli tilatarpeineen hyvin tiukoissa talousraameissa.

Teatterinjohtajan säästöesityksen toteutuessa teatterilla ei olisi jatkossa vakituista taiteellista henkilökuntaa. Esitys on hämmentänyt ja järkyttänyt näyttelijöitä, kertoo näyttelijöiden luottamusmies Samu Stenberg .

Kuuntele näyttelijöiden luottamusmiehen Samu Stenbergin sekä näyttelijäpariskunta Kimmo ja Tatja Hirvenmäen haastattelu kokonaan Yle Areenasta. Toimittajana on Risto Koskinen.

Teatteri luo alueellista identiteettiä

Se, että Suomessa on ammattiteattereita eri puolilla maata, koetaan tärkeäksi alueellisen identiteetinkin kannalta. Helsingin yliopiston teatteritieteen professori Hanna Korsberg sanoo teatterin luovan kollektiivista kuvaa siitä, millaisia me olemme.

– Suomessa on erityinen piirre siinä, että meillä esitetään paljon kantaesityksiä. Osa niistä ovat erittäinkin paikallisia. Eli ne on tehty puhuttelemaan jonkun tietyn alueen ja tietyn teatterin omaa yleisöä. Yleensä tämmöiset esitykset otetaan alueella hyvin vastaan ja koetaan, että sillä on merkitystä juuri meille.