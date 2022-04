Etkö uskalla avantoon, mutta haluaisit aktivoida ruskeaa rasvaasi? Ei haittaa, syö vaikka chiliä

Turun avantouimareiden väkeä käy kastautumassa, moni uikin pitkän matkan ja nousee ylös vasta rannassa. Nauru raikaa eikä ikä tunnu haittaavan niitä, joille sitä on kertynyt.

– Meidän tutkimushenkilöissämme on ollut ihmisiä, jotka käyvät avantouimassa pari kolme kertaa viikossa, sanoo apulaisprofessori Kirsi Virtanen Turun yliopistosta. Heillä näkyy aivan loistava ruskean rasvan aktivoituminen.

Toisin kuin kehomme valkoinen rasva, kylmässä aktivoituva ruskea rasva on aineenvaihdunnallisesti aktiivista. Se tuottaa lämpöä ja kuluttaa kaloreita.

– Sanoisin, että riittää. Toki sen ei edes tarvitse olla ihan niin ekstreemi keino kuin avanto tai muu huippukylmä. Makuuhuoneen lämpötilan laskeminen esimerkiksi 19-20 asteeseen on jo riittävä aktivoimaan ruskeaa rasvaa.

Vähän ja usein

– Meidän vapaaehtoiset tutkimushenkilömme söivät ihan tavallisen lounaan ja sen jälkeen me tutkimme ruskean rasvan hapenkulutusta, veren virtausta ja sokerin käyttöä eli sen aineenvaihdunnallista aktiivisuutta, kertoo Kirsi Virtanen. Erityisesti hapen kulutus lisääntyi ihan yhtä paljon kuin meidän kylmämittauksissa eli aivan huimasti.

Syömisen yhteydessä erittyvät suolistohormonit vaikuttavat suoraan ruskeaan rasvaan. Ruskeassa rasvassa on reseptoreita, jotka välittävät tietoa aivoille ja lisäävät kylläisyyden tunnetta.

Uutta tietoa chilistä

Säännölliset ruoka-ajat ovat tärkeitä, mutta on löytynyt myös ainakin yksi ruskeaa rasvaa aktivoiva täsmäruoka.

– Japanilaiset ja kiinalaisetkin tutkijat ovat ahkerasti tutkineet niin sanottua kapsaisiinia, jota on muun muassa chilipippureissa, kertoo Kirsi Virtanen. Japanilaisten tutkimuksesta on tullut selkeästi esille, että chili aktivoi suoraan ruskeaa rasvaa.

Kapsaisiinia on chilin valkoisessa osassa.

Myös kiinalaistutkijoiden parhaillaan tutkima vihreä tee on lupaava ehdokas.

– Tiedetään että vihreä tee lisää aineenvaihduntaa ja oletus on, että se ainesosineen vaikuttaa myös ruskeaan rasvaan.

Murtuuko vanha myytti?

Tutkijat toivovat ruskeasta rasvasta apua lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Aktivoituessaan ruskea rasva polttaa kaloreita ja ihmisillä, joilla on aktiivista ruskeaa rasvaa, on myös parempi sokeritasapaino.

Tosin ruskean rasvan määrä kehossa on parhaimmillaankin hyvin pieni, 200-300 grammaa.

– Ei siitä varsinaiseksi laihdutuskeinoksi ole, sanoo Virtanen. Mutta se pystyy kuitenkin polttamaan energiaa sellaisen määrän joka vastaa kolmea neljää kiloa vuodessa. Enemmänkin se on painonhallintakeino. Aktiivisesta ruskeasta rasvasta voisimme myös saada lisäapua diabeteksen hoitoon.

– Jo vuosien ajan avantouimarit ovat kertoneet minulle että he eivät saa flunssia, sanoo Kirsi Virtanen. Minua on kiehtonut kysymys siitä, onko ruskealla rasvalla oikeasti jokin rooli myös immuunivasteessa. Tähän me aiomme keskittyä tulevissa tutkimuksissamme.