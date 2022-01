TYKSin Majakkasairaala on valmis ottamaan potilaat vastaan – tutustu kanssamme Helsinginkadun ylittävään maamerkkiin kello 10 alkaen

Alunperin T3-sairaalana tunnettu kahdeksankerroksinen rakennus on saanut nimensä sen katolle majakan tavoin syttyvistä valoista. Ahtojäiden tavoin valkoisena hohtava julkisivu tervehtii myös värikkäin elementein Helsingin suunnasta Turkuun saapuvia.

Varsinais-Suomelle tyypillinen saaristoluonto on vahvasti läsnä kaikkialla uudessa sairaalassa. Luonnonvalo tulvii kerroksiin koko rakennuksen korkuisen keskusaukion kattoikkunoista, ja myös taidetta on runsaasti esillä.

Majakkasairaalan valmistuminen kymmenen vuoden odottelun valmistelun jälkeen on tärkeä askel TYKSin toiminnalle.

Katastrofaalisen alun jälkeen rakennustyöt sujuivat mallikkaasti

TYKSin Majakkasairaala on Pohjoismaiden ainoa junaradan päälle rakennettu sairaala. Myös Turkuun tuova moottoritie vaihtuu Helsinginkaduksi sairaalan alituksen liepeillä.

– Tavoitteena on saada U-sairaala tyhjäksi vuoteen 2025 mennessä. Se edellyttää lisärakentamista. Seuraavaksi on suunnitteilla lisäosa T-sairaalaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on uusi U-sairaala, Timo Seppälä kertoo.