Nuorten into 4H-yrittäjyyteen on nousemassa ennätyslukemiin – teerijärviset veljekset perustivat kaksi yritystä, eikä ammatti tunnu enää vieraalta

Koronapandemia on innostanut nuoria pistämään pystyyn 4H-yrityksiä ennätystahtiin. Uusien 4H-yritysten määrän arvioidaan nousevan ennätyslukuihin myös vuonna 2021.

Into on kasvanut etenkin koronavuosina, kun yritysten tarjoamat kesätyöpaikat vähenivät.

Lisäksi 4H:lla on Ysit töihin -toimintamalli, jossa nuoria autetaan saamaan kesätöitä vähintään kahdeksi viikoksi.

Ysit töihin -toimintaa on jo lähes 100 paikkakunnalla ja se koskettaa noin 16 000:ta yhdeksäsluokkalaista. Järjestön kautta kesätyötä löydetään vuosittain yli 5 000 nuorelle.

– Alueelle on syntynyt uusia yrityksiä viidestä jopa kymmeneen vuodessa. Samalla myös osa vanhoista on lakannut toimimasta. Yritysten keski-ikä on kahdesta kolmeen vuotta, kertoo liiton 4H-yrittäjyyden kehittämispäällikkö Sirkka Suomäki.