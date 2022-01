Ukrainassa leijuu suursodan uhka, mutta Venäjä voi lisätä sotilaallista painetta myös näillä kolmella keinolla

Sodan uhka on pakottanut myös Yhdysvallat keskustelupöytiin Venäjän kanssa.

Länsi on julkisesti tyrmännyt Venäjän vaatimukset. Presidentti Joe Biden on uhannut hyökkäyksen Ukrainaan johtavan henkilökohtaisiin pakotteisiin Vladimir Putinille, mutta Biden on myös kertonut (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain olevan valmis keskustelemaan aserajoituksista.