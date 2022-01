UPM suunnittelee uutta biojalostamoa Rotterdamiin – Kotka jäi kakkoseksi miljardiluokan hankkeessa

Suuri pettymys Kotkalle

– Kotkan-Haminan seudulle on saatu viimeisen pari vuoden aikana noin kahden miljardin investoinnit, mikä kertoo seutuun liittyvästä vahvasta optimismista. Suuria investointeja on luvassa Suomen suurimman vientisataman Haminan-Kotkan ympäristöön. Kotkaan ja Haminaan on tulossa akkumateriaalitehtaat ja alan toimijoita on paljon liikkeellä. Olemme kilpailukykyinen alue suuren luokan investoinneille jatkossakin, Sirviö muistuttaa.