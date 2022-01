Antti Heikkonen houkuttelee ketut jalkanaruihin ja saa tapporahaa – kairojen kannibaalia pyydetään Lapissa uhanalaisen naalin pelastamiseksi

On vielä pimeää, kun Antti Heikkonen päräyttää kelkan käyntiin ja lähtee ketunpyyntiin Ivalon Akujärvellä. Hän tarkastaa eilen asentamansa jalkanarut heti aamusta, koska ei halua tuottaa ketulle ylimääräistä kärsimystä.

– Kettu on yöeläin ja se on paljon rauhallisempi narun päässä pimeällä, eikä stressaannu ylenmäärin, Heikkonen sanoo.

Kettu kilpailee äärimmäisen uhanalaisen naalin kanssa elintilasta ja ravinnosta Enontekiön ja Utsjoen tuntureilla. Antti Heikkonen on yksi Metsähallituksen paristakymmenestä sopimuspyytäjästä, jotka saavat pyytää kettua poikkeusluvalla ja käyttää apuna moottorikelkkaa. Lisäksi hän saa noin 27 euron tapporahan ketusta.

– Kyllähän minä jonkinlainen palkkamurhaaja olen, mutta minusta on hyvin tärkeää saada kettukantaa vähennettyä, etteivä ketut siirry outamaista ylemmäksi naalin harmiksi, Heikkonen kertoo.

Antti Heikkonen on ollut ketunpyytäjä jo pienestä pitäen. Vuosittain hän saa saaliiksi noin 50 kettua.

Ilmastonmuutos avittaa kettuja naalin reviirille

Kettu ja naali kilpailevat pesäpaikoista ja ravinnosta. Kettu voi suurempana ja vahvempana eläimenä tappaa naaleja. Siksi Metsähallitus tukee ketunpyyntiä naalin pesimäalueilla ja niiden liepeillä. Sopimuspyytäjien lisäksi Enontekiöllä ja Utsjoella on päätoimiset ketunpyytäjät.

– Kettu on naalille nykyään yhä vakavampi uhka. Osin ilmastonmuutosten myötä kettu siirtyy ruoan perässä yhä ylemmäs, jopa tuntureihin. Kun kettu ja naali kohtaavat, on naalin väistyttävä, kertoo Metsähallituksen ylitarkastaja Tuomo Ollila .

Heikkosen mukaan kannansäätely on tarpeellista, koska kettuja on ollut viime aikoina runsaasti Ylä-Lapin metsissä. Lisäksi kapiketut ovat lisääntyneet, ja pelkona on taudin leviäminen metsästys- ja lemmikkikoiriin. Kapin aiheuttaa syyhypunkki.