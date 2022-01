Kärkipuolueet tulkitsevat vaalitulosta eri tavoin Päijät-Hämeessä: sekä kokoomus että SDP pitävät itseään suurimpana puolueena

Päijät-Hämeessä kaksi suurinta puoluetta, SDP ja kokoomus, ovat aina kilvoitelleet suurimman puolueen paikasta. Nyt kisa on poikkeuksellisen tiukkaa. Kokoomus lähti aluevaaleihin vaaliliitossa RKP:n kanssa ja sai sillä eniten paikkoja aluevaltuustoon.

Kaikki 18 on kokoomuslaisia, yhtään RKP:n ehdokasta ei päässyt läpi. Demareilla on 17 paikkaa.

– Ei ole mitenkään selvä, kumpi on suurempi puolue. SDP sai eniten kannatusta. Meillä on kansalta merkittävä tuki, sanoo Hämeen SDP:n toiminnanjohtaja Jarkko Nissinen .

Ennen vaalituloksen vahvistamista demareiden äänimäärä koko Päijät-Hämeessä on 18 981. Kokoomuksen äänimäärä on 18 833 ja RKP:n 446. Kokoomuksen ja RKP:n vaaliliiton yhteenlaskettu äänimäärä on siten enemmän kuin demareilla, 19 279.