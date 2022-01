Anna-Elina Lyytikäinen ottaa ohjat Hämeenlinnan Teatterissa: maakuntateatteri pyrkii uuden johtajan myötä valtakunnallisesti kiinnostavaksi

Ohjaaja, näyttelijä ja käsikirjoittaja Anna-Elina Lyytikäinen on valittu Hämeenlinnan Teatterin uudeksi johtajaksi. Teatterin hallitus ja henkilökunta olivat valinnassaan yksimielisiä. Lyytikäinen kertoo teatterin tiedotteessa, että ottaa tehtävät vastaan onnellisena ja innoissaan.

– On lottovoitto, että saamme tällaisen teatterinjohtajan. Anskuhan on huipputyyppi. Hän on monipuolinen ja voimakastahtoinen, sanoo Verkatehtaan toimitusjohtaja Janne Auvinen.