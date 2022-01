Pienessä Puumalassa petyttiin raskaasti oman seurakunnan lakkauttamiseen – valtuuston puheenjohtaja erosi kirkosta välittömästi päätöksen jälkeen

Samalla he ilmoittavat eronneensa seurakunnasta ja kirkosta. Tämä tarkoittaa sitä, että Kietäväinen jättää tehtävänsä myös valtuuston puheenjohtajana.

Arvio seurakunnan taloustilanteesta saa pyyhkeitä

Puumalan seurakunta on tunnettu varallisuudestaan. Seurakunta omistaa esimerkiksi 1 700 hehtaaria metsää ja kymmeniä rantatontteja.

Seurakuntaliitosta on perusteltu muun muassa talouskysymyksillä. Kietäväisestä ja Auvisesta seurakuntaliitos puolestaan tehtiin virheellisin perustein.

– Meillä on toimeentuleva seurakunta. Meillä ei ole velkaa. Laskut on maksettu. Kiinteistöt on hyvässä kunnossa. Viime vuoden tulos oli positiivinen. Tämän vuoden talousarvio päättyi positiiviseen tulokseen. Ei ole oikeastaan mitään syytä, miksi pitäisi liittää, Auvinen sanoo.