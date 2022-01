Marja Holmila haastatteli yli 70-vuotiaita naisia ja huomasi, että eri sukupolvet pitäisi saada kohtaamaan yhteiskunnassa nykyistä paremmin

– Meidän yhteiskuntamme on sellaisessa vaiheessa, että arkielämä jakautuu ihan pienestä pitäen ikäryhmittäin. Väyliä, joissa eri ikäryhmät voisivat luontevasti tavata toisiaan, on meidän nykyisessä elämäntavassa suhteellisen vähän, Holmila sanoo.

Iän tuomaa kokemusta ei nähdä eikä kuulla

Yli 70-vuotiaita naisia on Suomessa yli puoli miljoonaa, mutta heidän näkemyksistään puhutaan julkisuudessa hyvin vähän. Tällainen kokemus oli ainakin monilla Holmilan haastattelemilla naisilla.

72-vuotiaan Vappu Karjalaisen mielestä suomalaista työkulttuuria pitäisi uudistaa siten, että eläkkeelle lähtevät pystyisivät paremmin siirtämään oppejaan ja kokemuksiaan eteenpäin. – Meillä ei osata arvostaa ihmisen elämäntyön merkitystä. Jotenkin on aina kauhea kiire saada uutta nuorempaa voimaa tilalle, Karjalainen miettii.

Vähäarvoinen vai arvokas?

– Olemmeko me niin vähäarvoisia, että meidät on helppo sulkea pois kaikesta yhteiskunnan toiminnasta. Vai olemmeko me sittenkin niin arvokkaita, että meitä halutaan erikseen suojella, Holmila kuvailee silloisia tuntemuksiaan iäkkäille asetetuista rajoituksista.