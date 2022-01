Nämä syyt puoltavat koronarajoitusten purkua ja nämä sitä, miksi niitä ei voi lopettaa kuin seinään

Koronarajoituksia voidaan alkaa keventämään, koska tilanne sairaaloissa on menossa parempaan päin ja omikronin tautihuippu on saavutettu. Kevennyksiä on kuitenkin tehtävä hallitusti Tanskassa riehuvan omikronmuunnoksen takia, HUSin toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi arvioi.

Suomalaiset terveysalan asiantuntijat uskovat koronapandemian rauhoittuvan helmikuussa. Siksi rajoitusten purkamista voidaan harkita. Helsingin Kalliossa nautittiin aurinkoisesta säästä 25. tammikuuta. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle