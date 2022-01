Matkustajat värjöttelivät ihmeissään pysäkeillä – korona kaatoi Kotkan bussikuskit kahdessa päivässä: "Ei saa missään tapauksessa toistua"

Tartunnat alkoivat levitä viime viikolla, mutta tilanne eskaloitui tämän viikon alussa, kun kahden päivän aikana jouduttiin perumaan yli 80 vuoroa. Normaalisti lähtöjä on päivittäin noin 500.

Pahin tilanne oli tiistai-iltana. Joukkoliikennepäällikkö Esa Partasen mukaan illan tapahtumat eivät saa enää missään tapauksessa toistua. Silloin vuoroja jouduttiin perumaan yli 50, ja niille ei tahtonut löytyä korvaajia. Peruutuksia oli etenkin Länsi-Kotkan vuoroilla, joilla on isot matkustajamäärät.

Jotkut matkustajat ovat joutuneet kärsimään perutuista vuoroista enemmän kuin toiset. Yksi matkustaja kertoo, että kävelymatkaa on tullut jopa 3,5 kilometriä. Kotkan joukkoliikennepäällikköä ja matkustajia haastattelee Kirsi Lönnblad.

Tilataksit apuun

– Erinäköinen auto on aiheuttanut hämmennystä. Ohjeistimme taksinkuljettajia varautumaan, etteivät ihmiset tajua heilauttaa kättään pysähtymisen merkiksi, vaan heiltä pitää kysyä, odottavatko he linjaa 12, sanoo Partanen.

Vuorojen perumisia on toistaiseksi ollut vain Pohjolan Liikenteen liikennöimissä vuoroissa. Se liikennöi leijonanosan alueen joukkoliikenteestä. Koronatilanteen pahenemiseen kuljettajien keskuudessa on Partasen mukaan varauduttu siitä asti, kun pääkaupunkiseudulta kuului vastaavia uutisia.

Kuljetukset ilmaisia

Korvaavat kuljetukset ovat matkustajille ilmaisia, koska rahastuslaitetta on mahdoton asentaa nopealla aikataululla muihin autoihin ja kytkeä kaupungin järjestelmiin.

– Toistaiseksi näyttää siltä, että pääsemme tästä aika pienillä kustannuksilla. Toki yhtä vuoroa kohden on kallista tehdä korvaavia ratkaisuja, mutta yksittäisten korvauskyytien kustannukset eivät ole nyt se isoin ongelma.

Koulumatkat etusijalla

Vuoroja on karsittu ensisijaisesti vähimmällä käytöllä olevilta ja sellaisilta linjoilta, joiden lähellä menee korvaavaa liikennettä eli muita linjoja. Myös koulukyytien järjestäminen on ollut tärkeysjärjestyksessä korkealla.

Partanen kertoo, että palautetta on tullut odotettua vähemmän. Palautteissa on esimerkiksi kysytty sitä, miten joukkoliikennettä käyttävä nyt pääsee paikasta toiseen. Tilanne on myös ymmärretty, vaikka harmitusta ja hankaluuksia onkin.