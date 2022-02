Kahden säveltäjän tytär pohti viimeiseen asti, haluaako kapellimestariksi vai ei – kun päätös oli tehty, opintoja kohtasi kriisi

Kaikki meni kiinni ja opiskelu muuttui

Nuoren naisen tie Sibelius-Akatemian kapellimestariopintoihin on kulkenut Ranskasta New Yorkin ja Norjan kautta. Viulun- ja pianonsoittoa pienestä pitäen opiskellut ja kuorossa laulanut Barrière muistaa koettaneensa kuoron johtamista ensimmäisen kerran teini-iässä.

Kahden säveltäjän tytär

Aliisa Neige Barrierè on musiikkiperheestä. Hänen äitinsä on Kaija Saariaho , yksi Suomen tunnetuimmista nykysäveltäjistä, ja isä ranskalaissäveltäjä Jean-Baptiste Barrière .

– Äiti on taistellut oman tiensä saadakseen tehdä työtä alallaan. Minulle on opetettu, että voin tehdä mitä vain, kun vain teen tarpeeksi töitä ja rakastan sitä, mitä teen.

Koko vuoden soittotunnit etänä

Perhe on tukenut Sallisen musiikkiuraa pienestä pitäen. Hänen äitinsä on Sibelius-Akatemiasta oopperalaulajaksi valmistunut näyttelijä ja ohjaaja Anu Hälvä ja isä niin ikään näyttelijänä tunnetuksi tullut Petteri Sallinen .

Kahden kulttuurin naiset

– Dalian kanssa työskentely on ollut todella inspiroivaa. En aiemmin ymmärtänyt, kuinka tärkeää on se, että minulla on esikuvana nainen kapellimestarina. Dalia on jalat maassa -tyyppi. Samaan aikaan rento mutta intohimoinen mitä tulee musiikkiin. Rakkaus musiikkiin yhdistää.