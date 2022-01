Demarit povaavat Aki Lindénistä perhe- ja peruspalveluministerin sijaista – Ylen tiedot: Puolue ei suunnittele ministerikierrätystä

SDP alkoi etsiä Kiurulle sijaista joulukuun lopussa, kun hän kertoi Me Naiset-lehdessä odottavansa lasta (siirryt toiseen palveluun) . Kiurun laskettu aika on maaliskuun lopussa.

Esitys vain harvojen tiedossa

Sijaisen valintaan kohdistuu laajaa mielenkiintoa

– Sosiaali- ja terveysministeriö on korostunut tällä hallituskaudella, koska sote-uudistusta on väännetty eteenpäin 15 vuotta, ja vihdoin on saatu lainsäädäntö hyväksyttyä. Pandemia on myös korostanut ministeriön roolia.