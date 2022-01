Heikon varautumisen takia eri toimijoiden on valiokunnan enemmistön mukaan mahdollista ottaa haltuunsa kriittistä infrastruktuuria, toteuttaa kyberiskuja, aiheuttaa hajaannusta julkisessa keskustelussa sekä rekrytoida entisiä poliitikkoja.

Suomessa huomiota on herättänyt varsinkin listan viimeinen kohta, sillä mepit nostavat raportissa esiin joukon nimekkäitä ex-poliitikkoja, jotka ovat toimineet poliittisen uransa jälkeen venäläisten tai kiinalaisten yritysten hyväksi. Heidän joukossaan on Nord Stream -kaasuputkia lobannut SDP:n Paavo Lipponen sekä Sberbankin hallintoneuvoston jäsen keskustan Esko Aho .

Raportissa luetellaan joukko entisiä huippupoliitikkoja, muun muassa Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder , joka on lobannut niin ikään Nord Stream -hankkeita sekä Itävallan entinen ulkoministeri Karin Kneissl , joka istuu nykyään venäläisen energiayhtiön Rosneftin hallituksessa.

Paavo Lipponen ei halunnut kommentoida raportin nostoa. Esko Ahoa Yle ei tavoittanut. Helsingin Sanomille Aho kommentoi saaneensa "Suomen valtionjohdolta vihreää valoa tuntuaan valituksi". Hänen mukaan nähtiin, että on tärkeä ymmärtää, mitä Venäjällä tapahtuu ja olla tekemisissä maan kanssa.

Pitää suhtautua vakavasti siihen, että entiset pääministerit ylipäätään lähtevät selkeästi autoritaarisen valtion yritysten leipiin eli niiden kasvoiksi ulospäin ja oikeuttamaan toimintaa, joka monella tapaa suuntautuu EU:ta ja EU-maita vastaan. Se on se vakava kysymys, enkä ole yhtään yllättynyt siitä, että valiokunta on tehnyt listan näistä tunnetuimmista tapauksista. Siellä ovat nyt joukossa Lipponen ja Aho aivan perustellusta syystä.

Tilanne on Ahon osalta ollut hyvin kyseenalainen jo nimitysaikaan 2016, sillä Sberbank oli Yhdysvaltain ja EU:n sanktiolistalla.

Tuoreimpien tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto on antanut tukensa kongressille lisäsanktioiden asettamisesta Venäjän valtion omistamille pankeille, mukaan lukien Sberbank. Kyllä tämä riskipeliä on, olla tällaisina kasvoina. Nykyinen turvallisuustilanne vahvistaa ongelmallisuutta.

Mikä on selvityksen merkittävin huomio?

Varmasti se, että epäsopiva ulkomainen vaikuttaminen on usein disinformaatiota. Siihen puuttumiseen on monta keinoa, mutta myös sanktioita on harkittava.