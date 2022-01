Korona pyyhkii läpi Satakunnan lennoston – tammikuussa sisään tulleista alokkaistakin yli 70 sairastunut

Satakunnan lennostossa korona on todettu 98 palvelustaan suorittavalta tänä vuonna. Perjantain jälkeen uusia tartuntoja on tullut 30.

Myös tammikuun alussa varuspalveluksensa aloittaneista on sairastunut iso osa. Lennostosta kerrotaan, että alokkaita oli tänä vuonna 185. Heistä 30 on tällä hetkellä sairaana ja 43 on jo parantunut.