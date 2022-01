Hanna Nohynek uskoo, että koronarokotteen kehitystyö auttaa muihinkin virusuhkiin – tähtäimessä ovat influenssa ja RS-virus

Hanna Nohynek työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkärinä ja hän on Suomen johtavia rokoteasiantuntijoita. Puoli seitsemän -ohjelmassa häneltä kysyttiin, yhtyykö hän asiantuntijoiden viime päivien toiveikkuuteen tautihuipun ohittamisesta.

– Suuri kysymys on nyt se, mitä tulee omikronin jälkeen. Tuleeko sen jälkeen tasainen tila, että omikron lähtee pois ja mitään ei tule sen tilalle. Vai tuleeko sen jälkeen uusi variantti. Me olemme toiveikkaita, että sellaista ei tule, mutta sitähän me emme tiedä. Kristallipalloa ei ole.