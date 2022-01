Akavan teettämä selvitys patistelee lisäämään työperäistä maahanmuuttoa – työvoimaa tarvitaan jokaiselle toimialalle ja jokaiseen ammattiryhmään

Korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava on teettänyt selvityksen, jossa on laadittu vaihtoehtoisia arvioita siitä, miten työperäinen maahanmuutto voi vaikuttaa maamme talouteen.

– Tämän raportin sanoma on, että työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan jokaiselle toimialalle ja jokaiseen ammattiryhmään, sanoo tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen Pellervon taloustutkimuksesta.

Teknologia-alojen asiantuntijaskenaariossa oletetaan, että työperäisen maahanmuuton määrä kasvaisi niinikään 6 000 henkilöllä 2020-luvulla ja 10 000 henkilöllä 2030-luvulla. Tässä työperäinen maahanmuutto koostuu huippuosaajista ja he sijoittuvat korkean teknologian aloille.

Eniten talouskasvua toki vauhdittaisi jälkimmäinen vaihtoehto, jossa työperäinen maahanmuutto koostuisi huippuosaajista. Heistä kilpailevat kuitenkin muutkin maat, joten heidän saaminen Suomeen voi olla haastavaa. Toisaalta vaihtoehdon ero kaikkia ammattiryhmiä käsittävään laajempaan vaihtoehtoon on pieni.

– Ei voi sanoa, että olisi vain tiettyjä ammattiryhmiä, joissa erityisesti tarvittaisiin. Tämä johtuu väestön vanhenemisesta ja siitä että me olemme kohtaamassa ennennäkemättömän eläkkeelle siirtymisen, katsoo Ruuskanen.

Hän korostaa, että työvoima on talouskasvun keskeinen tekijä.

Lapio tarvitsee kaivajan

– Näinhän se on, että jos meillä on kaksi lapiota ja kaksi ojankaivajaa. Ja toinen ojankaivajista lähtee eläkkeelle, niin vaikeaa on kahta lapiota yhden ojankaivajan käyttää. Kyllä siihen tarvitaan toiset kädet, että sitä pääomahyödykettä pystytään hyödyntämään, Ruuskanen havainnollistaa.