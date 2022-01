Ulkomaalainen henkilö menehtyi koiravaljakko-onnettomuudessa saamiinsa vammoihin Rovaniemellä

– Nämä ovat hyvin, hyvin harvinaisia. Se kertoo myös siitä, että ohjelmapalveluiden taso ja turvallisuus on meillä hyvä. Yrittäjät tekevät paljon työtä turvallisuuden eteen, ja viranomaistyöskentely on meillä Lapissa hyvin luontevaa. Näitä tuotteita on kehitetty niin pitkän ajan kuluessa, että on syntynyt paljon kokemusta ja osaamista. Huolellinen työskentely on aina keskeinen periaate, Kärkkäinen sanoo.