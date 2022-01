Muinaiset luulöydöt kyseenalaistavat lihansyönnin merkityksen ihmisen evoluution supervauhdittajana

Turkanan poikana tunnettu lähes kokonainen luuranko on täydellisin Homo erectus -löytö. Lapsi eli nykyisen Kenian alueella Turkanajärven lähellä 1,5–1,6 miljoonaa vuotta sitten ja kuoli arviolta 7–11 vuoden iässä. Hänestä on saatu paljon tietoa lajinsa ominaisuuksista. Hänen on muun muassa todettu olleen täysin sopeutunut kävelemään ja juoksemaan maassa, ei enää osin kiipeilemään puissa kuten aiemmat ihmislajit.

Kuva: Panther Media / AOP