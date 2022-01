Nelli piiloutui lapsena likavaatteiden alle, kun äiti ja isä käyttäytyivät uhkaavasti – uskonyhteisöjen väkivaltaa tulisi selvittää, sanoo asiantuntija

Nelli ei ole tehnyt lapsuudenkotinsa tapahtumista rikosilmoitusta, mutta Yle on nähnyt hänestä kirjatun vanhemman terveydenhuollon kirjauksen, jossa viitataan lapsuudessa koettuun väkivaltaan ja myös uskonnolliseen taustaan. Nelli on vanhoillislestadiolaisesta suurperheestä.

Nelli kertoo, että häneen kohdistuvasta kaltoinkohtelusta on kulunut aikaa jo toistakymmentä vuotta.

"Ei ole syytä olettaa, etteikö ongelmaa olisi laajemmin Suomessa"

Valkila sanoo kuitenkin olevansa varma, että ongelmaa esiintyy monissa muissakin uskonyhteisöissä. Hän huomauttaa, että maailmalta on kantautunut uutisia muun muassa katoliseen kirkkoon ja Jehovan todistajin liittyvistä seksuaaliväkivaltatapauksista.

Esimerkiksi Ranskan katolisen kirkon piirissä ainakin 216 000 alaikäistä on joutunut hyväksikäytön uhriksi reilun 70 vuoden aikana. Australiassa on puolestaan selvinnyt, että Jehovan todistajat olivat salailleet lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vuosikymmenten ajan.

Seksuaalinen väkivalta ylipäänsä on vahvasti piilorikollisuutta. Valkilan arvion mukaan uskonyhteisöissä tapahtuneissa teoissa on kuitenkin vielä tavallistakin suurempi riski sille, että ne jäävät piiloon.

– Tekijä pyytää tekoaan anteeksi, se annetaan anteeksi ja sitten voidaan ajatella, että asia on loppuunkäsitelty, vaikka se pitäisi viedä viranomaisen tietoon. Tämä saattaa johtaa siihen, että teot voivat toistua tai voi tulla myös uusia uhreja.

Kyseiset teemat nousivat esille myös vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä tehdyssä artikkelissa, jonka Yle julkaisi vasta. Jutussa tarkasteltiin muun muassa, vieläkö lasten hyväksikäyttötapauksia on ilmennyt yhteisössä ja onko niiden peittelyn riski olemassa.

UUT:n toiminnanjohtaja Joni Valkila nostaa esille, että esimerkiksi Australiassa on selvitetty lasten seksuaalista hyväksikäyttöä uskonnollisten ja maallisten järjestöjen piirissä perusteellisesti (siirryt toiseen palveluun) vuodesta 2012 alkaen (Royal Comission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse).