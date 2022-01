Länsi yrittää hillitä Venäjän aikeita talouspakotteiden uhalla – suuri kysymys on, kuinka yhtenäinen pakoterintama on

– En usko, että sitä tapahtuu, mutta on pakotevaihtoehtoja, joiden suhteen Yhdysvallat ja EU ovat samalla sivulla, pakotepolitiikkaan perehtynyt tohtori Maria Shagina sanoo Ylelle etäyhteyden kautta. Hän toimii vierailevana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa.

– Varmasti mietinnässä on myös sellaisia toimia, jotka hillitsevät Venäjän intoa tehdä mitään kovin näyttäviä operaatioita, Solanko sanoo Ylelle videohaastattelussa.

Yle koosti yhteen arvioita pakotevaihtoehdoista, joista on liikkunut tietoja julkisuudessa.

1. Venäjän suurpankit pelätylle mustalle listalle?

Yhdysvalloilla ja Euroopan unionilla on tiettävästi jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, että Venäjää voitaisiin rangaista rahoitusjärjestelmän kautta.

–Se on musta lista, jota kaikki pelkäävät, Shagina sanoo.

– Siinä mielessä Venäjän pankkisektori on joutunut jo aika isolta osalta irtautumaan kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, Solanko sanoo.

2. SWIFT-järjestelmän jäädyttäminen iskisi kaikkeen kauppaan

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että Venäjät suljettaisiin pois maksujen välitysjärjestelmästä SWIFTistä.

– Näkemys tästä vaihtoehdosta on, että se on niin sanottu ydinaseoptio ja kaikki pelkäävät laukaista sen, Shagina sanoo.

3. Venäläisen maakaasun korvaaminen olisi kivulias vaihtoehto EU-maille

Usein on arvioitu, että Venäjään iskisivät kivuliaimmin sen talouden syömähampaisiin, maakaasun ja öljyn vientiin, kohdistuvat pakotteet.

Tähän mennessä länsi on epäröinyt iskeä suoraan Venäjän energiasektoria vastaan, vaikka rahoitusjärjestelmään kohdistuvat pakotteet ja vientikiellot ovat jo vaikeuttaneet sen toimintaa.

Venäjä on riiippuvaisempi öljyn ja öljytuotteiden kaupasta kuin maakaasun viennistä.

4. Nord Stream 2 -kaasuputki on hankala kysymys Saksalle

Venäjältä Saksaan rakennettu maakaasuputki Nord Stream 2 on ollut jatkuvasti esillä mahdollisena kohteena. Putki on rakennettu ja odottaa Saksasta lupaa käyttöönottoon. Putki auttaisi Venäjää kiertämään entistä paremmin maakaasun kuljettamista Ukrainan kautta, mikä merkitsisi Ukrainalle merkittäviä tulonmenetyksiä ja heikentäisi Ukrainan asemaa suhteessa Venäjään.

– Kun käytetään nykyisiä kuljetusreittejä, niin EU-maihin saadaan kyllä kaikki se määrä kaasua, mitä Venäjältä halutaan ostaa ja mitä Venäjä on halukas meille myymään.

Maria Shagina korostaa, että pakotteilla on muitakin ulottuvuuksia kuin taloudellisia. Ne voivat lähettää myös poliittista viestiä.

5. Vientikiellot olisivat hidas väline

– Ongelma on, että se ei ole shokkioptio, Shagina sanoo.

Aiemmin Venäjälle on jo asetettu vientikieltoja, jotka vaikeuttavat syvänmeren öljyn ja maakaasun porausta.

Venäjä voi varannoillaan elää pari huonoakin vuotta

Venäjä on kyennyt selviytymään tähänastisista pakotteista. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on arvioinut, että Venäjän talouskasvu on ollut pakotteiden takia vuodessa 0,2 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin muuten, mutta talous ei ole romahtanut.