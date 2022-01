Yksi ihminen on kuollut Rastilan leirintäalueella Helsingissä vuokramökin tulipalossa

Nämä syyt puoltavat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ja nämä sitä, miksi niitä ei voi lopettaa kuin seinään

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia voidaan alkaa keventämään, koska tilanne sairaaloissa on menossa parempaan päin ja omikronin tautihuippu on saavutettu. Kevennyksiä on kuitenkin tehtävä hallitusti Tanskassa riehuvan omik­ron­muun­nok­sen takia, HUSin toi­mi­tus­joh­ta­ja Markku Mäkijärvi arvioi.