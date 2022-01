Eteläpohjalainen kyläteatteri tekee Zellerin palkitun Isä-näytelmän – esitysoikeudet yllättivät ryhmänkin: "Kokeilimme tikulla jäätä"

Kortesjärveläinen Ylikylän nuorisoseura Etelä-Pohjanmaalla on saanut esitysoikeudet Florian Zellerin Isä-näytelmälle.

Ranskalaisen Zellerin kirjoittama, palkittu näytelmä on kertomus muistisairaudesta. Se sai ensi-iltansa kymmenen vuotta sitten Pariisissa.

Suomessa vain muutamat ammatti- ja harrastajateatterit ovat saaneet aiemmin näytelmän esitysoikeudet. Sitä on esitetty Helsingin, Lahden ja Vaasan kaupunginteattereissa.

Vaikka Ylikylän nuorisoseura on ollut kunnianhimoinen näytelmävalinnoissaan, seura epäili itsekin tällä kertaa mahdollisuuksiaan, kertoo näytelmän tuottaja ja Ylikylän nuorisoseuran puheenjohtaja Joonas Autio .

– Siinä on ollut tosi paljon työsarkaa Drama Cornerilla, joka näistä esitysoikeuksista Suomessa huolehtii, mutta kokeilimme tikulla jäätä. Neuvottelut etenivät ja yhtäkkiä eräänä koruttomana perjantai-iltapäivänä tuli viesti, että sopimus on hyväksytty allekirjoitettavaksi, Autio sanoo.

Näytelmän ohjaa Kauhavalla Eija-Irmeli Lahti . Hän on ohjannut vuosien saatossa useita Ylikylän näytelmiä.

Joonas Aution mukaan nuorisoseuran pitkä yhteistyö Lahden kanssa on se perusta, miksi pieni seura ja pieni näyttelijäryhmä on uskaltanut tarttua vuosien varrella suuriin haasteisiin.

– Meillähän on kokemusta ja tekemistä taustalla. Olemme tehneet isojakin produktioita. Vierailimme esimerkiksi Pohjalaisia-musikaalilla Savoy-teatterissa. Nykyteatteri tehdään huomattavasti pienemmille henkilömäärillä, ja Zellerin Isä edustaa nyt sitten sitä koulukuntaa, Joonas Autio valottaa.

Vaativa molemmin puolin ramppia

– Ylikylän teatteriporukka on pieni, mutta sinnikäs ryhmä, jonka resurssit ovat vaatimattomat. Oli minusta aikamoinen temppu, että he saivat esitysoikeuden maailmanluokan näytelmälle. Kun ensimmäisestä huimauksesta selvisin, innostuin ja olin valtavan otettu ja iloinen, että pyysivät minua ohjaamaan.

Eija-Irmeli Lahden mukaan Florian Zellerin teksti on haastava ohjata.

– Näytelmän rakenne on hyvin vaativa kummallakin puolella ramppia. Yleisöä pidetään koko ajan vähän ymmällään niin kuin se sairauskin tekee: mikä on totta, mikä on ollut joskus totta ja mikä ei ole koskaan ollutkaan totta, mutta sairaan ihmisen mielessä se yhtäkkiä onkin totta.