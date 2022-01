Kirjeenvaihtajalta: Putin aliarvioi Bidenin – vääntö Ukrainasta on taistelu, jota Yhdysvallat ei aio hävitä

Ukrainan kriisin kärjistyessä olen monien muiden ulkopolitiikan seuraajien tapaan hokenut, että Ukraina on Venäjälle tärkeämpi kuin Yhdysvalloille. Yksinkertaisessa maailmassa näin on.

Se, kenen käsissä ja millaisia asejärjestelmiä on Ukrainassa, on Venäjälle kysymys siitä, millaisia aseita löytyy heti rajan takaa. Ukraina on myös merkittävä kauppakumppani ja markkina-alue, ja monilla venäläisillä ja ukrainalaisilla on risteäviä siteitä ja sukulaissuhteita.