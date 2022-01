Asiantuntijan mukaan olemme koronapandemian loppuvaiheilla, mutta sinänsä korona ei koskaan lopu

Koronapandemia on jo loppuvaiheessa, arvioi epidemiologi Jussi Sane Maailman terveysjärjestö WHO:sta Ylen aamun haastattelussa.

Epidemiatilanteissa on suurta vaihtelua niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Joissain maissa koronahuippu on jo saavutettu, toisissa se on vielä tulossa. Pandemia alkaa ja päättyy eri aikaan eri alueilla.