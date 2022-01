THL: Ravintoloita mahdollista pitää auki jopa puoleenyöhön asti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi, että matalimman riskitason ravintoloiden rajoituksia on mahdollista keventää koronaepidemian nykytilanteessa.

THL toteaa lausunnossaan, että aukioloaikoja on mahdollista jatkaa esimerkiksi kello 21:een illalla alueilla, joissa sairaalahoitotaakka on nouseva. Alueilla, joissa sairaanhoidon kuormitus on tasainen tai laskeva, olisi THL:n mukaan harkittavissa, että liikkeiden aukioloaikaa jatketaan esimerkiksi kello 24:ään saakka.