– Kyllä lähtökohta on se, että kyse on uudesta virasta, johon liittyy julkinen hakumenettely. Siihen ei sisälly suostumusmenettelyä; ihan avoin haku on järjestettävä, toteaa hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisestä vastaava muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä.

Siun sote eri mieltä johtajahausta

Käytännössä kyse on Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen jatkosta, vaikka nimeä ei tiedotteessa mainita. Pirskasta on johtajana arvosteltu (siirryt toiseen palveluun) henkilöstön kohtelusta muun muassa säästökuurien aikana sekä potilastietojärjestelmän hankinnassa .

Edessä yt-neuvottelujen suma

Valtuutetuilla riittää purtavaa

Aluevaltuutettujen on hyvä tiedostaa, mitä he voivat muuttaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi ovat vahvasti säänneltyjä esimerkiksi palvelumitoitusten kautta. Myöskään rahoitukseen valtuutetut eivät juuri pysty vaikuttamaan, laki sääntelee asiakasmaksujakin.

– Valtuutettujen rooli on miettiä nimenomaan arjen kannalta, mihin suuntaan palveluja pitää kehittää ja mistä voidaan luopua, kun toimintoja uudistetaan. Ei ole järkevää, että he lähtevät operatiivista toimintaa ohjaamaan, vaan antavat työrauhan arjen työntekijöille, muutosjohtaja tuumaa.

– Se on kaksiteräinen miekka. Heillä on varmaan ymmärrystä ja hyviä ajatuksia, miten toimintaa uudistaa. Toisaalta he tarvitsevat myös vahvaa ymmärrystä siitä, että he edustavat valtuustossa koko kenttää, eivät yksittäistä ammattialaa tai kuntaa, Ahonen puntaroi.