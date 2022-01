Hattulassa Lehijärven vedenkäyttörajoitukset poistuvat – Myllyojan vesinäytteiden tulokset tavanomaisella tasolla

Vuotokohdan etsiminen salapoliisityötä

Vesinäytteiden tulosten perusteella löytyi kuitenkin yksi uusi selvitystä vaativa kohonnut bakteeripitoisuus Sammonojaan laskevan huleveden purkuputken näytteestä. Sammonoja laskee Myllyojaan ja vuotokohta on reilusti Jyrätien vuotopaikan yläpuolella.

– Yllättävää on se, että Sammonojan ja Myllyojan yhtymäkohdassa ei ole pitoisuuksia, Lindén kertoo.

HS-Veden tähänastisissa selvityksissä ei ole löytynyt selitystä Sammonojasta havaituille kohonneille bakteeripitoisuuksille. HS-Vesi jatkaa omia selvittelyjä, mutta vesilaitoksen järjestelmistä ei ole löytynyt vuotoja. Maastosta vuotopaikan etsiminen on haastavaa, koska lunta on paljon.

– Joskus on sattunut inhimillisiä vahinkoja, kun rakentaja on yhdistänyt kiinteistön jäteveden hulevesiputkeen, mutta tällaista ei Sammon asuinalueella havaittu. Sammonojassa on pitoisuuksia vähän, mutta asia pitää selvittää. Asukkaille tästä ei ole mitään haittaa, terveystarkastaja Päivi Lindén korostaa.