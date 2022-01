Vaelluskala-aktiivit kritisoivat Kemijoen kalatiesuunnitelmaa – myös tutkijat pitäisivät luonnonmukaista uomaa parempana ratkaisuna

Kemijoki oy kertoi pari viikkoa sitten suunnittelevansa kalauomaa Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Sen tavoitteena on palauttaa vaelluskalakantaa Kemi- ja Ounasjokeen.

Jokiyhtiön suunnitelma on ehtinyt saada kiitosta, mutta myös runsaasti arvostelua. Suomen suurimman vesivoiman tuottajan uomasuunnitelma perustuu sekä teknisiin että luonnonmukaisiin ratkaisuihin.

Vesistörakentamisen tutkija Jukka Jormolan mielestä Kemijoki oy:llä on hankkeessa hyvää pyrkimystä, mutta enemmänkin siitä olisi saatavissa irti.

Tutkijoiden mielestä luonnonmukaisesta uomasta saataisiin isompi hyöty

– Suomessa paras luonnonmukainen ohitusuoma on ehkä Kissakosken kalatie Järvi-Suomessa Hirvensalmella, mutta sitä ei voi verrata tällaiseen lohelle suunniteltavaan ison joen yhteydessä olevaan uomaan. Maailmalta näistä toki löytyy esimerkkejä.

Suomen vesistösäätiön perustaja Auri Sarvilinna on työskennellyt kahdenkymmenen vuoden ajan sekä kotimaisten että kansainvälisten vesistöjen kunnostushankkeiden parissa.

Hänen mielestään patojen teknisten ohitusratkaisujen suosiminen Suomessa on ollut paljolti toimintakulttuuriin perustuvaa. Kovasti painoa on laitettu myös sille, kuinka veden juoksuttaminen ympärivuotisesti luonnonmukaisiin kalateihin syö vesivoimayhtiöiden tulosta.

– Tämä on ollut perinteisesti Suomessa se, mistä on keskusteltu. Luonnonmukaiset uomat vaativat teknisiä kalateitä suuremman virtaaman, mutta toimivuuskin on ihan eri luokkaa.