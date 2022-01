Pariskunnan pikapysähdys Qatarissa muuttui kolmeksi viikoksi – suomalaismatkailijoita on joutunut karanteeniin ulkomailla omikronin vuoksi

Eläkkeellä oleva pariskunta oli jo pitkään siirtänyt reissuaan Sri Lankaan. Tammikuussa lahtelaiset Seppo Reini ja Leo Janhonen päättivät kuitenkin vihdoin lähteä matkaan. Molemmilla oli kolmannet rokotukset otettuina.

Lentoyhtiö Qatar Airways tarjosi mahdollisuutta neljän päivän välipysähdykseen Dohassa ennen Sri Lankaan jatkamista. Maa kiinnosti, sillä se on tulevien jalkapallon MM-kisojen vuoksi melkoisessa myllerryksessä.

Miehet lähtivät Dohaan 4. tammikuuta. Tarkoitus oli lentää 8. tammikuuta Sri Lankaan.

Nyt kolme viikkoa myöhemmin Reini ja Janhonen ovat yhä Dohassa.

– Aina voi olla jälkiviisas. Ystävä kyllä varoitti meitä pysähtymästä Dohassa, kehotti vain jatkamaan vaihtolennolla suoraan eteenpäin. Jälkeenpäin ajateltuna siinä olisi kyllä säästänyt rahaa, Reini toteaa.

Dohassa tarkat toimenpiteet

Reini kertoo, että Dohaan saapuessa matkasuunnitelman kanssa oli luottavainen olo.

Reinin mukaan terveysturvallisuuteen on kiinnitetty Qatarissa paljon huomiota. Pariskunnalla oli rokotusten lisäksi negatiivinen testitulos Dohaan saapuessa. Testitulos, tiedot rokotteista ja hotellivarauksesta piti ladata paikalliseen koronapassiin.

– Se näytetään ihan mihin tahansa menee, ostareilla, kaupoissa ja ravintoloissa. Myös maskia käytetään joka paikassa ja etäisyyksien pitäminen on helppoa, kun kaikkialla on rauhallista ja vähän porukkaa, Reini kertoo.

Seuraavaa kohdetta eli Sri Lankaa varten miehillä piti olla jälleen negatiivinen PCR-testi, joka oli otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen lentoa.

Reini kertoo ottaneensa jo etukäteen selvää, että testauspaikkoja on Dohassa runsaasti. Myös heidän hotellinsa lähettyvillä oli kolme eri näytteenottopistettä.

Testituloksen saaminen ei kuitenkaan osoittautunut lopulta aivan helpoksi tehtäväksi.

Testipaikat varoittivat tulosten venymisestä

Kaksi päivää Dohaan saapumisen jälkeen pari lähti etsimään koronatestipistettä.

Paikan päällä kävi ilmi, että jonot kaikkiin lähellä oleviin näytteenottopisteisiin olivat pitkät. Heille myös varoitettiin etukäteen, ettei tulos välttämättä ehtisi 72 tunnissa.

Miehet kääntyivät oman hotellinsa apuun. Henkilökunta selvitti heille testiaikaa paikallisesta sairaalasta, mutta ensimmäinen vapaa aika olisi ollut vasta samana päivänä kuin lento.

Pariskunta sai lopulta selville näytteenottopisteen, joka lupasi tuloksen 48 tunnissa. Luottavaisina he lähtivät lentokentälle jatkolentoa varten, kun testauksesta oli kulunut 46 tuntia.

Dohan pilvenpiirtäjiä. Kuva: Seppo Reini

– Menimme lentokentälle peukut pystyssä ja olimme varmoja, että se testitulos vielä tulee, Reini kertoo.

Testitulosta ei kuitenkaan kuulunut. Vaikka lentoa siirrettiin kahteen otteeseen, ei testitulos ehtinyt ajoissa.

Tulos tuli lopulta 80 tuntia näytteenoton jälkeen, kun raja oli 72 tuntia. Molemmilla testi näytti negatiivista.

Lentokentällä miehille vinkattiin kääntymään paikallisen sairaalan puoleen, josta tuloksen saisi varmasti luotettavasti ja luvatussa ajassa. Lentoyhtiön kanssa sovittiin, että lento jäädytetään siksi aikaa.

– Varasin sairaalasta ajan, mutta seuraava vapaa aika oli vasta yli viikon päästä eli jonoa oli. Vaihdoimme majoituksen vähän parempaan hotelliin ja ajattelimme, että otetaan sitten loman kannalta, Reini kertoo.

Odottaessaan testiin pääsyä pariskunta nautiskeli Dohan nähtävyyksistä. Seppo Reini taidehallissa Dohassa. Kuva: Seppo Reini

Ilo vaihtui pettymykseen

Testipäivänä miehet valitsivat sairaalassa koronatestin, josta tulos tuli alle neljässä tunnissa. Ensin tuli kaksi tekstiviestiä, joissa kerrottiin negatiivisesta tuloksesta.

– Huusin ilosta, että jep, nyt on hyvä, Reini kertoo.

Ilo haihtui nopeasti, sillä hetken kuluttua tuli kaksi uutta viestiä, joissa kerrottiin positiivisesta tuloksesta.

– Kun tarkemmin katsoi, niin ensimmäiset viestit olivat koskeneet minun näytettäni, viimeiset kaksi puolisoni näytettä. Hirveä romahdus tuli, että pitikö tässä käydä nyt näin oikeasti, Reini kuvailee.

Sairaalasta tulleessa viestissä määrättiin sairastunut karanteeniin. Miehet saivat hotellilta luvan jäädä sinne eristykseen ja hotelli tarjosi heille jopa isomman huoneen edulliseen hintaan.

Puolisolle tuli testituloksen jälkeen yskän ja nuhan oireita. Sairastuminen myös säikäytti, sillä hän kuuluu riskiryhmään. Oireet menivät kuitenkin ohi nopeasti.

Vakuutuskorvaukset epäselviä

Nyt Janhonen on kymmenettä päivää karanteenissa. Reini ei ole sairastunut, eikä häntä ole määrätty karanteeniin.

Reini vastaa puolisonsa ruokahuollosta ja viettää paljon aikaa uima-altaalla. Hotellin toimintaa hän kehuu vuolaasti.

– Meistä pidetään niin hyvää huolta kuin voidaan pitää. Pienimmätkin pyynnöt huomioidaan välittömästi.

Reini kertoo, että puolison aika on kulunut karanteenissa kohtuullisesti. Huoneesta näkyy vilkkaalle ravintolakadulle, jonka elämänmenoa on mukava seurata.

Leo Janhonen nappasi karanteenista kuvan, kun miehet kantoivat kadulla kilpikonnaa. Kuva: Leo Janhonen

Pariskunta on ollut yhteydessä vakuutusyhtiön auttavaan puhelimeen. Heille on jäänyt käsitys siitä, että ainakin sairastuneen kulut korvataan. Hieman epäselvää kuitenkin on, miten vakuutusyhtiö suhtautuu ei-sairastuneen kuluihin.

Reinin mukaan on ilmiselvää, että pariskunta kuitenkin matkustaa yhdessä.

– Meillä on yhteinen lentolippu ja puolison kielitaito on sen verran puutteellinen, että minun pitää olla tulkkaamassa asioita.

Matkavakuutuksen ehdot kannattaa selvittää

Suomen ulkoministeriö sekä Ylen haastattelemat matkanjärjestäjät painottavat paitsi matkavakuutuksen hankkimista, myös vakuutuksen ehtoihin tutustumista ennen matkalle lähtöä.

Osa vakuutusyhtiöistä on kertonut korvaavansa kulut, jos sairastuu koronaan matkalla mutta ei esimerkiksi korona-altistuksen takia määrätystä karanteenista aiheutuvia kuluja.

Myös ulkoministeriö varoittaa, etteivät matkavakuutukset lähtökohtaisesti korvaa altistumisesta aiheutuneita kustannuksia.

Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen kehottaa katsomaan tarkasti myös sen korvaako matkavakuutus, jos sairastuu tai joutuu karanteeniin jo kotimaassa ja joutuu sen vuoksi perumaan matkansa.

– Monet matkavakuutukset korvaavat vain matkan aikana tapahtuvat tilanteet ja sairastumiset, Virtanen toteaa.

Tjäreborgin ja TUI:n edustajat kertovat matkatoimistojen myyvän asiakkailleen lisäturvaa, jolla voi vaikuttaa matkavarauksen ehtoihin. Lisäturva ei kuitenkaan taas korvaa matkalla tapahtuvia sairastumisia tai vahinkoja.

Leo Janhonen risteilyllä Dohassa ennen karanteenia. Kuva: Seppo Reini

Matkanjärjestäjät: Suomalaisia joutunut karanteeniin

Ulkoministeriöllä ei ole tietoa kuinka paljon suomalaisia on sairastunut tai joutunut karanteeniin ulkomailla omikron-aallon aikana.

Syy on se, että ulkoministeriö ei tilastoi avustustapauksia sairastumisten syiden perusteella.

Ylen haastattelemien matkanjärjestäjien mukaan suomalaisia on sairastunut ja joutunut karanteeniin ulkomailla viime kuukausina.

– Meillä on ollut yksittäisiä tapauksia, joissa asiakkaitamme on asetettu karanteeniin matkalla. Tällaisissa tilanteissa tulee aina noudattaa kohdemaan viranomaisohjeita, me matkanjärjestäjänä voimme auttaa näiden selvittämisessä, Aurinkomatkojen asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Heli Lehtinen kertoo sähköpostitse.

Aurinkomatkoilta kerrotaan, että yksittäisiä karanteenitapauksia on ollut viime kesästä lähtien Thaimaan, Kanariansaarten ja Kreikan kohteissa.

Yksittäisiä asiakkaita on joutunut myös sairaalahoitoon. Lehtinen ei halua tietosuojasyistä kommentoida tarkkoja lukumääriä.

Omikron ei ole merkittävästi vaikuttanut Aurinkomatkojen asiakkaisiin, kertoo Lehtinen.

– Lomailu kohteissamme on sujunut normaaliin tapaan – kohteissa on hyvin samantapaisia terveysturvallisuusohjeistuksia kuin Suomessa esimerkiksi maskin ja koronapassin käyttöön liittyen.

TUI:n viestintäpäällikön Laura Aaltosen tiedossa on joitain tapauksia, joissa suomalaiset asiakkaat ovat joutuneet karanteeniin sairastumisen tai altistumisen takia. Tapaukset ovat olleet Thaimaan ja Kanariansaarten kohteissa.

Maajohtaja Jessica Virtasen mukaan Tjäreborgin suomalaisista asiakkaista kaksi on ollut Thaimaassa karanteenissa lyhyen ajan joulu-tammikuun aikana. Sairaalahoitoon ei ole joutunut yhtään asiakasta.

Suomalaisten matkustustaminen alkaa elpyä. Arkistokuva Phi Phi -saarilta Thaimaasta maaliskuulta 2018. Kuva: AOP

Matkojen myynti kasvussa

TUI:n ja Tjäreborgin edustajat kertovat, että suomalaisten matkustusinto on nyt kasvussa. Matkojen myynti on vilkastunut erityisesti viimeisen parin viikon aikana.

Samaan aikaan kun matkustusinto on kasvanut, ulkoministeriö on muistuttanut vastuullisesta matkustamisesta. Viime viikolla julkaistussa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) painotetaan, että koronavirus on yhä maailmanlaajuinen riski matkustusturvallisuudelle ja tilanteet voivat muuttua äkillisesti.

Ulkoministeriö kehottaa vahvasti matkustusilmoituksen tekemiseen aina, kun lähtee ulkomaille.

– Matkustusilmoitus on ainut keino saada ylipäätään tietoa miten ihmisen tavoittaa, joten sitä painotetaan, kertoo Outi Koskinen ulkoministeriön ajankohtaisviestinnästä.

Pariskunta odottaa yhä jatkolentoa

Leo Janhonen viettää tänään mahdollisesti viimeistä karanteenipäiväänsä, sillä koronaan sairastuneen karenteenin pituus on Qatarissa 10 päivää.

Kuitenkin vielä 7. ja 9. päivinä tehdyt kotitestit ovat näyttäneet positiivista. Nyt pariskunta jännittää, millainen lopputulos virallisesta testistä tulee.

Tammikuun aikana on uutisoitu (siirryt toiseen palveluun) siitä, että omikron-variantti saattaa näkyä testituloksissa vielä pitkään sairastamisen jälkeen. Myös ulkoministeriö (siirryt toiseen palveluun)varoitti asiasta viime viikolla.

Reini uskoo, että Dohassa omikron ei ole vielä valtavirus, sillä tartuntakäyrät ovat maltilliset.

– Mikäli testin tulos on positiivinen, karanteenia jatketaan aina kolmella päivällä eteenpäin, Reini kertoo.

Pariskunta toivoo pääsevänsä jatkamaan suunnitelmiensa mukaan vielä Sri Lankaan. Kiire takaisin Suomeen ei toistaiseksi ole.

Reissuun lähtö ei pitkittyneestä välilaskusta huolimatta kaduta.

– Olemme 40 vuotta olleet yhdessä ja alusta lähtien matkustettu. Olemme käyneet aika eksoottisissa paikoissa ja oppineet kantapään kautta, että kaikkeen epävarmuuteen pitää aina varautua, Reini sanoo.

