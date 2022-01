"Sivustakatsojat tekivät holokaustin mahdolliseksi" – Auschwitz-säätiö kamppailee nykypäivän rasismia ja piittaamattomuutta vastaan

Auschwitzin keskitysleirimuseon säätiö on julkistanut torstaina vietettävän holokaustin muistopäivän alla ohjelman, jolla pyritään kitkemään piittaamattomuutta nykypäivän rasismia ja muuta syrjintää kohtaan.

Natsit alkoivat rajoittaa juutalaisten elämää heti noustuaan valtaan vuonna 1933, ja vuosien mittaan he antoivat satoja juutalaisten elämää haittaavia asetuksia (siirryt toiseen palveluun) . Vähitellen (siirryt toiseen palveluun) antisemitismi muuttui syrjinnästä ja vainosta joukkomurhaamiseksi.

Cywińskin mukaan sivustakatsojat tekevät syrjinnän helpommaksi, ja juuri tätä viha tarvitsee kasvaakseen. Ongelma on läsnä tässä ja nyt, ja se vain pahenee, jos emme tee mitään, hän huomauttaa.

Apurahoja välinpitämättömien herättelyyn

Ei vain apurahoilla

Cywiński haluaa, että muistomuseossa vierailevat ajattelisivat "sivustakatsojien vaikenemista" ja miettisivät, mitä oppia Auschwitzista he voisivat soveltaa omassa elämässään.

– En voi sanoa ihmisille: Nyt sinun täytyy auttaa Jemeniä. Nyt sinun täytyy auttaa uiguureja. Ei ole minun asiani kertoa heille, mitä tehdä. Mutta roolimme on auttaa heitä kysymään: Mitä voin tehdä tässä maailmassa? Miksi piittaamattomuuteni olisi ongelma?, Cywiński sanoo The Guardianin haastattelussa.

Auschwitz-museo julkaisi muistopäivänä tviitin, jossa se korostaa, että koulutus on yksi keino torjua holokaustin kieltämistä ja vääristelyä:

Puolallakin muistamisen ongelma

Kansainvälisen vastalauseryöpyn jälkeen Puola poisti rangaistukset laista , mutta edelleen puhuminen (siirryt toiseen palveluun) puolalaisten osuudesta on Puolassa uskaliasta.

– Hallituksen historiapolitiikan perusidea on valkopestä kaikki, mikä nähdään ongelmaksi Puolan tuon ajan historiassa [...] Pelkäsin, että he yrittävät tyrkyttää noita ajatuksia, sanoo yksi eronneista, filosofi ja juutalaisyhteisön johtaja Stanisław Krajewski The Guardianin mukaan.