Toimittajalta: Teollisuutta, ei vain hankkeita – Tampere vastaa uudella studiolla kansainväliseen tarpeeseen

Uuteen studioon on tuotantojaan aikeissa tuoda lukuisia tunnettuja tuotantoyhtiöitä, niminä kenties yleisesti tutuimpina mainittakoon Warner Bros ja BBC Studios. Uuden studion rakentaminen on taas yksi askel ketjussa, kun Tampere rohkeasti rakentaa tulevaisuuden kaupunkia.

Moni suomalainen kaupunki on yrittänyt profiloitua kansainvälisten ja kotimaisten elokuva- tai tv-tuotantojen kotipesänä . Päivän uutinen otetaan varmasti niissä vastaan sekä kannustavana esimerkkinä että kateuden aiheena.

Mikä Tampereen etu sitten on?

Tampere on lyhytkestoisten hankkeiden sijaan lähestynyt alaa elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Se on teollinen toimiala, johon sovelletaan samanlaisia keinoja kuin muille teollisuuden aloille. Kasvussa olevan yrityskentän kautta tulee jo investointeja, luodaan työpaikkoja, ala kehittyy ja kansainvälistyy. Lopputuotteena syntyy kiinnostavia sisältöjä. Mutta katse on siis liiketoiminnassa, ei vain kiinnostavassa lopputuotteessa.