Bidenin odotetaan nimittävän Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen historian ensimmäisen mustan naisen

AP: Kolme ehdokasta

Demokraatit suunnittelevat tuomarin nimitystä nopeutetulla menettelyllä sen jälkeen, kun Biden on tehnyt esityksensä.

Uutistoimisto AP:n lähteiden mukaan Biden valitsee kolmen afroamerikkalaisen naisen väliltä. He ovat tuomarit Ketanji Brown Jackson , J. Michelle Childs ja Leondra Kruger .

Jackson on liittovaltion vetoomustuomioistuimen tuomari, Childs on liittovaltion tuomari ja Kruger Kalifornian osavaltion korkeimman oikeuden tuomari. Jacksonia ja Krugeria on pidetty pitkään vahvoina ehdokkaina.