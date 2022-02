Jani Halmeen kolumni: Menetin luottotietoni huonoon aikaan ja ihanassa elämänvaiheessa

Muistan edelleen miltä maistuu luottotietojen menettäminen. Metalliselta merivedeltä. Väljähtyneeltä viililtä. Siltä kun ottaa aamulla huikkaa Ruotsinlaivan hytissä limutölkistä, johon joku on yöllä karistanut. Epämiellyttävän yllätyksen hapanta makua ei unohda, vaikka tapahtuneesta on kulunut jo liki 25 vuotta.

Luottotietoni paloivat huonoon aikaan , mutta ihanassa elämänvaiheessa. On ihmisonni elää hetki huoletonna. Vuokralla, vinhasti ja vääriin kellonaikoihin. En koe olleeni mitenkään erityisen vastuuton taloudessani. Rahat nyt vaan sattuivat olemaan pätkätyöläiseltä usein lopussa. Tässä nyt on ollut vähän, kaikenlaista. Onneksi Teemu tai Aki lainaavat. Silloin kun heillä on. Äidiltä ei enää kehtaa kysyä. Ensi kuussa sitten taas.

Väitän, että kuka tahansa voi taustoistaan huolimatta päätyä elämänsä aikana vaikeuksiin taloutensa kanssa. Sellaista elämä on. Vastuu tulojen ja menojen harmoniasta on toki toimintakykyisellä ihmisellä itsellään. Yhteiskunnan ja kanssaihmisten tulee vastaavasti olla ongelmakohdissa apuna ja vältellä viimeiseen asti keinoja, joissa ihmistä sysätään yhä syvemmälle sotkuiseen talousvyyhtiin.

Kovempien rangaistusten ja herkän ulosottoliipaisemisen sijaan tarvitaan joustavia, eri elämäntilanteisiin mukautuvia keinoja. Ja ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa. Sellaista on nähty viime aikoina etenkin Ulosottolaitokselta. He haluavat yhä vähemmän asiakkaita itselleen. Keinona on käydä anonyymisti keskustelua velkaantuneiden nuorten kanssa sosiaalisessa mediassa. Talousvaikeuksista puhuminen on monelle erittäin vaikeaa. Nimettömänä käytävä keskustelu viranomaisten kanssa saletisti madaltaa kynnystä lähteä selvittämään omaa tilannetta ihan käytännön tasolla.