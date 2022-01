Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa Tytti Yli-Viikarin tapauksessa tänään – puolustus toivoo mahdolliseen rangaistukseen "julkisuusalennusta"

Virkamiehelle maksettiin palkkaa ilman työvelvoitetta

Lentopisteiden käytöstä rikossyyte

Puolustus toivoo "julkisuusalennusta"

– Yli-Viikari on saanut poikkeuksellisen pitkään jatkunutta julkisuutta. Ilman muuta se on otettava huomioon rangaistusta määrättäessä. Kyseessä on yli viisi vuotta sitten tapahtunut väitetty teko. Voidaan katsoa, että asiassa on jo rangaistu, Aho lausui.