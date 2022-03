Uwa Iduozeen kolumni: Meistä jää jälkeen vain nimemme

Olin 22-vuotias, kun kuulin isäni nimen ensimmäisen kerran. Ikponmwise. Isäni, joka kasvatti minut yhdessä äitini kanssa, ja jonka kanssa asuin samassa asunnossa elämäni ensimmäiset 18 vuotta. Isäni, joka on minulle ja veljilleni aina ollut dad, mutta jonka tiesin muille olevan Vincent.

Kyse ei ollut lempinimestä. Lempinimi syntyy orgaanisesti, vuorovaikutuksessa ystävien ja perheen kanssa. Kyse on työkalusta, jolla on juuret syvällä kolonialismin historiassa.

Nimi tekee meistä ihmisiä . Lähes jokaisessa kulttuurissa on lapsen nimeämiseen liittyviä rituaaleja. Nimen perusteella tehdään pitkällekin meneviä johtopäätöksiä. Suomessa af- tai von-alkuinen sukunimi voi herättää arvostusta ja sen saatetaan nähdä heijastavan nimeä kantavan ihmisen korkeaa yhteiskunnallista statusta. Ulkomaalaiselta kuulostava nimi taas vaikeuttaa työnhakua ja vuokra-asunnon saantia.

Jos voimme vaikuttaa asiaan, emme halua, että nimemme kuolee mukanamme. Jälkipolvien on tiedettävä, että olimme olemassa. Mitä muuta meistä jää jälkeen, kuin kasa luita ja nimemme?

Yhteiskunnan sankarit tunnistaa siitä, että heidän mukaansa on nimetty paikkoja. Saavutukset palkitaan ikuistamalla.

New Yorkissa tämä näkyy kaikkialla. Muuttaessani tänne Suomesta saavuin kaupunkiin John F. Kennedyn mukaan nimetyn lentokentän kautta. Kesäisin pakenen kaupungin tukkoisuutta läheiseen Herbert von King -puistoon. Asun Malcolm X Boulevardin kulmassa.

Jos saavutuksesi eivät riitä oikeuttamaan omalla nimellä varustettua siltaa, voit aina nimetä lapsen itsesi mukaan lisäämällä nimeen jälkiliitteen Junior. Heitä on täällä paljon. Esimerkiksi Donald Trumpilla on Juniorin lisäksi myös omalla nimellä varustettu tornitalo keskellä Manhattania. Itsensä mukaan nimettyä siltaa odotellessa (siirryt toiseen palveluun) hän on kuitenkin joutunut tyytymään sillan muotoiseen, Trump Unity Bridge -nimiseen peräkärryyn (siirryt toiseen palveluun).