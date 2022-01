Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt voitti yleisöpalkinnon Pohjois-Amerikan tärkeimmällä elokuvafestivaalilla

– Aivan uskomatonta! Olo on yllättynyt, sillä pidin jo sitä palkintona, että meidän elokuvamme pääsi mukaan Sundance-festivaalille, reimuitsee puhelimitse tavoitettu Alli Haapasalo.

Tytöt tytöt tytöt kertoo nähdyksi tulemisen tarpeesta lapsuuden ja aikuisuuden välitilassa. Haapasalo uskoo, että juuri aiheen universaalisuus on puhutellut katsojia.

– Näytämme akneihoa, yhdelle henkilölle lisäsimme upeat siniset hammasraudat, on likaisia hiuksia ja meikittömiä kasvoja. Hoin kaikille koko ajan, että "elämä asuu epätäydellisyyksissä".

Tytöt tytöt tytöt on ensimmäinen suomalainen pitkä elokuva, joka on koskaan päässyt Sundance-festivaalin kilpasarjaan.

Haapasalo opiskeli ensin Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen linjalla, mutta jatkoi sen jälkeen elokuvaohjauksen opintojaan New Yorkin yliopiston Tisch School of the Artsissa. Haapasalo valmistui sieltä vuonna 2009. Hänen aiempia elokuviaan ovat Syysprinssi (2016) ja lyhytelokuvista koottu Tottumiskysymys (2019), jossa Haapasalo oli yksi seitsemästä ohjaajista.