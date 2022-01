Rotterdam 2 - Suomi 0: Miksi Alankomaat on vienyt kaksi jättimäistä tehdashanketta Suomen nenän edestä?

Valinta on suuri pettymys Kotkalle, joka oli UPM:n toinen vaihtoehto jalostamoinvestoinnille. Kyse on jopa miljardiin euroon nousevasta investoinnista.

Rotterdam on logistiikan superkaupunki

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on kritisoinut viime vuosina painokkaasti Suomen talous- ja teollisuuspolitiikkaa, verotusta ja ammattiyhdistysliikettä esimerkiksi avoimessa kirjeessään (siirryt toiseen palveluun) .

Tällä hetkellä UPM käy kovaa työmarkkinakiistaa paikallisesta sopimisesta Paperiliiton kanssa , jolla on lakko käynnissä.

Ylen haastattelussa Pesonen jatkaa kritiikkiään ja sanoo, että Rotterdam-valinnan taustalla on painanut esimerkiksi verotus, suomalainen metsäkeskustelu ja lakot.

Vaikka Pesosen kertomissa perusteluissa korostuu sääntely, verot ja esimerkiksi ammattiyhdistyksen rooli, biojalostamon suhteen on syytä katsoa logistiikkakysymyksiä laajemminkin.

Logistiikan suhteen Rotterdam on nimittäin todellinen superkaupunki.

Rotterdamissa on valtava satama, lukuisia logistiikkakeskuksia, suuri jalostamoiden ja kemianteollisuuden keskittymä, ja kaupungin sijainti on hyvin keskeinen.

Analyysitalo Inderesin metsäyhtiöitä seuraava pääanalyytikko Antti Viljakainen toteaa, että Rotterdamin etuna on pienempi etäisyys etenkin lopputuotteiden viennissä asiakkaille.

Pidempi matka Suomeen on myös käytetyillä paistinrasvoilla. Toisaalta Kotkassa hakkuutähteet olisivat olleet lähempänä.

Viljakainen arvelee, että valinnan taustalla on painanut myös maariskin välttäminen. Suomessa UPM:llä on jo useita tehtaita, joten yhtiölle on kannattavaa hajauttaa riskiä esimerkiksi UPM:lle epäsuotuisasta sääntelystä tai työmarkkinataisteluista.