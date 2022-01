Operaattorit myyvät kilvan 5G-liittymiä, mutta useimmille riittää vähempikin vauhti – Elisankin myynnin kasvu tuli vanhoista verkoista

Mattilan mukaan saavutus on hyvä. Toisaalta, suurin osa kasvusta tuli yhä vanhoista verkoista.

– 5G-asiakkaiden määrä kasvaa hyvin, mutta valtaosa asiakkaistamme on vielä yhä muissa kuin 5G-liittymissä. Myös 4G-littymissä tapahtuu paljon nopeuden nostoja, Mattila sanoo.

Viidennen sukupolven kännykkäliittymien määrän kehitystä ei Suomessa keskitetysti seurata. Elisan mukaan jo lähes 90 prosenttia sen myymistä puhelimista on 5G-laitteita.

Valitako valokuitu vai 5G?

Moni omakotiasuja on ihmetellyt, miksi kadun varrella mainostetaan ensin maahan kaivettavaa huippunopeaa valokuitua – ja pari vuotta myöhemmin sama yhtiö markkinoi samoin argumentein langatonta 5G-yhteyttä.

Näin on tehnyt myös Elisa.

– Nämä ovat toisiaan täydentäviä ratkaisuja. On asiakkaan valinta, haluaako hän maksaa reilumman hinnan kuidusta vai asentaa 5G-liittymän, jolla päästään myös erittäin hyviin nopeuksiin, Mattila sanoo.

– Meidän ei tarvitse rakentaa valokuituverkkoa omakotialueille, jotta voisimme tuoda sinne hyvän 5G-yhteyden. Jos valokuitu on tuotu, voimme tarjota erilaisia 5G-ratkaisuja, mutta monta kertaa tukiasema on kilometrienkin päässä asiakkaista.

Siinä suhteessa tilanne ainakin on hyväksi kaikille, että 5G-kotiliittymät tuovat laajakaistamarkkinoille kilpailua. Se on omiaan laskemaan myös valokuituyhteyden kuukausihintaa.

Globaaleja viihdejättejä vastaan suomalaisella sisällöllä

Myös viihdesisällöt kasvattivat viime vuonna Elisan myyntiä. Keihäänkärkeänä sillä on Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelu, jota Elisa on tarjonnut asiakkailleen reilun vuoden ajan.

Kumppanina Elisalla on ruotsalainen Nordic Entertainment Group.

Kilpailu viihteen markkinoilla on kuitenkin kovaa ja se näkyy hinnoissa. Streaming-jättien hinnat ovat painuneet alle kymmeneen euroon kuukaudessa.

Alla olevassa taulukossa hinnat on pyöristetty 10 sentin tarkkuudella. Esimerkiksi hd-kuvasta tai mainosten poistamisesta joutuu joissain tapauksissa maksamaan enemmän.

– Me kilpailemme erityisesti laadulla. Laadukkaimmat kotimaiset sarjat ja laajin kattaus kotimaista sisältöä löytyy Elisa Viihteestä. Vaikka ulkomaisilla on joitain suomalaisia tuotantoja, ne on aika yksittäisiä, hän sanoo.