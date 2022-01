Lähestyvä hiihtoloma sai suomalaiset varaamaan matkoja – Lappiin tulossa kaikkien aikojen sesonki, ulkomaille varattu tuhansia matkoja

Hiihtokeskus Messilässä Hollolassa on viime päivinä jonotettu hiihtohisseille, kun aurinkoiset pakkaspäivät ovat saaneet laskettelijat liikkeelle.

– Mulla on pakollinen loma töistä, kun omistan osuuden kuntosalista, ja se on kiinni, sanoo Helsingistä laskettelemaan tullut Joel Virta .

Hiihtokeskuksessa on huomattu, että koronarajoitukset ovat saaneet suomalaiset palaamaan ulkoliikunnan pariin.

Lapissa on mahdollisuuksia on jopa kaikkien aikojen parhaaseen kauteen

– Kokonaismyynti tulee olemaan Lapin hotelleissamme talvikaudelle merkittävästi parempi kuin vuosi sitten, mahdollisuuksia on jopa kaikkien aikojen parhaaseen kauteen nyt rajoitusten lopun häämöttäessä, sanoo Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta .

Edullisimmin perhe matkustaa pohjoiseen todennäköisesti omalla autolla, mutta junalla tehtävien vapaa-ajan matkojen kysyntä kasvaa nopeasti. Siitä kertoo, että autojunien paikat on myyty monista hiihtolomien junista jo loppuun.

– Viikolla 8 meillä kulkee 60 yöjunaa etelän ja Pohjois-Suomen välillä ja kapasiteettia on parikymmentä prosenttia enemmän kuin syksyllä tai kesällä, sanoo kaupallinen johtaja Johanna Jäkälä VR:ltä.

Ulkomaanmatkat alkavat uudelleen tuttuihin kohteisiin

Kahden kotimaassa vietetyn koronavuoden jälkeen myös ulkomaanmatkoille on jälleen kysyntää. Viime viikkoina hiihtolomien valmismatkojen myynti on lisääntynyt 20 prosentilla, ja tuhannet lomalaiset matkustavat pakoon pakkasta.

– Nyt varataan matkoja tuttuihin kohteisiin, joissa on käyty aiemmin, sanoo viestintäpäällikkö Laura Aaltonen TUI Finlandista.

Tällä halutaan varmistaa terveysturvallisuus matkalla, kun kohde tunnetaan jo ennakolta. Samalla kaukomatkojen myynti on alkanut hitaammin, ja esimerkiksi Thaimaan tarjontaa on jouduttu supistamaan. Ainoa poikkeus ovat Meksikoon ja Kap Verdelle tehtävät valmismatkat, joiden myynti on sujunut ennakoitua paremmin.