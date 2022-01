Osa lakossa olevista UPM:n työntekijöistä on palannut töihin: "Pakkohan se on, kun oikeus on määrännyt"

Kaukolämpöä tuottavan Kaukaan voiman työntekijät aloittavat työt kello 6. Jokaisessa vuorossa on 40 työntekijää.

Syynä on Helsingin käräjäoikeuden viimeviikkoinen päätös rajata UPM:n tehdaspaikkakuntien lämmöntuotanto ja vedenkäsittely Paperiliiton yhtiöön kohdistaman työtaistelun ulkopuolelle.

Kaukaan voiman voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Lappeenrannan kantakaupunkiin. Laitos on toiminut lakon aikana ulkopuolisen työvoiman turvin.

Töihin työnantajan määrittelemillä ehdoilla

– Sehän se ihmetystä on herättänytkin. Kaikki olivat sitä mieltä, etteivät halua mennä noilla ehdoilla töihin. Pakkohan se on, kun oikeus on määrännyt, Rikkilä sanoo.