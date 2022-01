Kouluterveydenhuollon tarve kasvaa, mutta hoitajia on liian vähän – terveydenhoitaja huolissaan: "Kaikkia ei pystytä kohtaamaan vuosittain"

Koululaisten terveystarkastuksia ei saada kouluissa tehtyä, koska terveydenhoitajia on koronan takia siirretty muihin tehtäviin. Nuorten kohtaaminen on jäänyt, mikä huolestuttaa terveydenhoitajaa.

Kouluterveydenhuollossa tehtäviä oppilaiden terveystarkastuksia ei ehditä tällä hetkellä Turussa tehdä, sillä kaupungissa on pulaa kouluterveydenhoitajista.

Viidessä koulussa ei ole omaa kouluterveydenhoitajaa tällä hetkellä ollenkaan. Loput terveydenhoitajat kiertävät koulujen välillä, ettei mikään koulu jäisi vallan ilman hoitajan käyntejä.

Kymmenettä vuotta kouluterveydenhoitajan työtä tekevä Lilli Priha-Iltanen sanoo, ettei ole urallaan kohdannut vastaavanlaista tilannetta.

– Ihan uskomaton, todella vaikea tilanne. Viimeinen kaksi vuotta on ollut ihan omaa luokkaansa.

Priha-Iltanen on terveydenhoitajana Turun Luostarivuoren koulussa. Käytännössä korona on vaikuttanut koululla tehtävään työhön niin, ettei kaikkia terveystarkastuksia pystytä tekemään. Kouluilla sattuvia tapaturmia ei välttämättä pystytä hoitamaan, jos terveydenhoitaja ei ole paikalla.

– Kaikkia nuoria ei pystytä kohtaamaan vuosittain, eikä se ole hyvä homma. Eihän nuorista voi tietää, onko tuen tarvetta, jos heitä ei pääse edes tapaamaan, Priha-Iltanen sanoo.

Seiskaluokkalainen Isak Lintula on terveydenhoitajan vastaanotolla kuulotestissä. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Palautetta päivittäin

Tilanne on turhauttava niin terveydenhoitajille, oppilaille kuin heidän vanhemmilleen. Palautetta tulee paljon.

– Päivittäin saan viestiä, että olenko paikalla tai miksi en ole paikalla ja miten voi olla ettei vastaanotolle pääse jos on tarvetta.

Tilanne huolettaa Lilli Priha-Iltasta myös pitkällä tähtäimellä. Kukaan ei osaa ennustaa, vaikuttaako tuen puute nuoriin myös vanhemmalla iällä.

– Nuoret ovat ahdistuneita, on yksinäisyyttä, ulkopuolisuuden tunnetta ja pelkoja.

Pikaisin keino olisi saada lisää kouluterveydenhoitajia. Turun kaupungilla on jatkuvasti paikkoja auki.

– Meitä on yksinkertaisesti liian vähän. Jokaisessa koulussa pitäisi olla oma terveydenhoitaja. En osaa muuta lääkettä tähän sanoa.

"Huolestuttaa ilman muuta"

Syynä kouluterveydenhoitajapulaan on koronapandemia ja terveydenhoitajien määrä.

Hoitajia on siirretty pandemian takia muihin tehtäviin, kuten koronaneuvontapuhelimen hoitoon ja infektioklinikalle. Koululaisten terveystarkastukset ovat jääneet priorisointilistalla kauas kärjestä.

– Laajat terveystarkastukset, joihin osallistuu terveydenhoitajan lisäksi lääkäri, on pyritty hoitamaan, kertoo ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri Hannele Kallio Turun kaupungilta.

Tilanne on vaikeutunut Turussa viimeisen kahden vuoden aikana. Välillä jonoja saadaan purettua, mutta esimerkiksi viime syksystä hoitajia siirrettiin taas rokotustehtäviin ja terveystarkastuksia jäi jälleen rästiin.

Lääkäritilanne kouluissa on Turussa tällä hetkellä hyvä. Terveydenhoitajapula kuitenkin vaikuttaa myös lääkärityöhön, koska terveydenhoitajat ja lääkärit tekevät paljon yhteistyötä.

Kallio kertoo, että Turussa yritetään koko ajan saada lisää työntekijöitä kouluterveydenhuoltoon.

– Terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat ovat erittäin kysyttyä henkilökuntaa joka puolella. Kilpailemme tässä samassa poolissa muiden kanssa.

Myös Liedossa on jouduttu siirtämään koululaisten terveystarkastuksia syksyyn. Ongelma ei rajoitu vain Varsinais-Suomeen – Kallio uskoo, että tilanne on vaikea läpi Suomen ja jopa globaalisti. Yle on uutisoinut kouluterveydenhuollon haasteista aiemmin muun muassa Kymenlaaksossa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa.

– Tilanne huolestuttaa ilman muuta. Oppilaille tämä näkyy tietysti siinä, ettei se tuttu terveydenhoitaja ole enää siellä koululla. Se huolestuttaa ja surettaa.

Ehkäisevän terveydenhuollon ylilääkäri Hannele Kallio on surullinen oppilaiden puolesta, joilla ei ole koulussa tuttua terveydenhoitajaa. Terveydenhoitajia yritetään rekrytoida Turun kouluihin koko ajan, mutta kilpailu on kovaa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Viivästyksiä myös Satakunnassa

Kouluterveydenhoitajien tilanne on vaikea myös muualla Suomessa.

Koronan aiheuttama lisätyö on viivästyttänyt Porissa ja Raumalla peruskoululaisten terveystarkastusten tekoa.

Lakisääteiset terveystarkastukset pyritään tekemään kouluissa vielä kevään aikana ja pääosin koululaisten terveydenhoito on pystytty hoitamaan normaalisti. Porissa kouluterveydenhoitajia on jouduttu siirtämään tilapäisesti koronan tartunnanjäljitykseen ja Raumalla hoitajien aikaa on kulunut paljon rokottamiseen.

Kouluterveydenhoitajien työtaakkaa ovat vähentäneet Raumalla määräaikaiset psykiatriset hoitajat, jotka ovat keskittyneet mielenterveysongelmista kärsiviin lapsiin.

Eetu Koskelainen on kouluterveydenhoitaja Lilli Priha-Iltasen vastaanotolla saamassa rokotusta. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Tampereella suuri osa rokottajista kouluterveydenhuollosta

Tampereella koronaan liittyvät sairauspoissaolot ja sijaisten saamisten vaikeus näkyvät osassa kouluja, kertoo ylilääkäri Tuire Sannisto.

Alakoululaisten koronarokotukset vaativat nyt monen hoitajan työpanosta. Suuri osa rokottajista tulee kouluterveydenhuollosta.

– Näillä viikoilla kouluilla, joista terveydenhoitaja on rokottamassa, ei yksittäisinä päivinä ole terveydenhoitaja tavoitettavissa. Soittopyyntöihin ja yhteydenottoihin vastataan kuitenkin heti, kun mahdollista, hoitotyön päällikkö Leena Vekara sanoo.

Tampereella on jo ennestään pula terveydenhoitajista, eikä kaikkiin poissaoloihin ole saatu tekijää. Vastaanottoaikoja on siirretty jonkin verran. Laajat terveystarkastukset pyritään toteuttamaan kevään ja kesän aikana.

Tarve kouluterveydenhuoltoon kasvussa Oulussa

Oulussa kouluterveydenhoitajien työpanosta on niin ikään jouduttu antamaan influenssa- ja koronarokotuksiin sekä puhelin- ja jäljitystyöhön.

Samaan aikaan oppilaiden tarve kouluterveydenhoitoon on kasvanut, kertoo palvelupäällikkö Kirsi Kivelä Oulun kaupungilta.

– Kouluterveydenhoitajilla on huoli lasten, nuorten ja perheiden jaksamisesta tässä jo pitkään jatkuneessa epidemiatilanteessa.

Kivelä kertoo, että Oulussa koululaisten laajat, lakisääteiset terveystarkastukset hoidetaan ensisijaisesti, mutta niissä on ollut viiveitä. Tarkastukset pyritään tekemään lukuvuoden loppuun mennessä. Määräaikaistarkastuksia on sen sijaan jouduttu siirtämään, mutta Kivelän mukaan oppilas ja perhe voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, mikäli he kokevat avun tarvetta.

Samoin tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet ovat tärkeysjärjestyksessä etusijalla, jotta apua olisi tarjolla lapsille, nuorille ja perheille mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

