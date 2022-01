Vain yhden viikon tähden – tulppaanien matka sipulista kukiksi maljakkoon voi kestää puoli vuotta

Tulppaanien sesonkiaika on juuri päässyt alkuun. Joulukuusta pääsiäiseen kestävän kauden aikana tulppaaneja viljellään Suomessa noin 69 miljoonaa kappaletta.

Suurin osa tuotannosta tulee muutamasta suuresta yrityksestä, mutta Suomessa on yhteensä noin 40 viljelmää, jotka kasvattavat tulppaaneja. Yksi näistä on turkulainen Lepolan Puutarha, joka on toiminut perheyrityksenä jo yli 90 vuoden ajan.