Rokotusväsymys riivaa nyt niitäkin nuoria, jotka ovat käyneet piikillä – yksi heistä on Niko Aska, 25: "Heti nähdään rokotekriitikkona"

Rokotusväsymys piinaa – Kannattaako koronarokotetta enää ottaa?

Itse hän on ottanut kaksi rokotetta ja kohta alkaisi olla kolmannen aika. Sen hän aikoo ottaa. Mutta entä sitten, kun tulee neljännen, viidennen tai kuudennen rokotuksen aika?

Askan kaltaisia rokotemiettijöitä on paljon. Moni pohtii, miten jatkossa koronarokotuksiin pitäisi suhtautua.

Rokotusväsymystä ilmassa

Koko maassa kolmannen rokotteen on THL:n tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) saanut noin 48 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista.

Niko Askan kotimaakunnassa Etelä-Karjalassa kolmannen koronarokotteen on yli 12-vuotiasta ottanut jo yli puolet, noin 55 prosenttia.

– Rokotteita otetaan myöhässä. Osa on jo sairastanut koronan ja osa empii, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten koronarokotuksista vastaava sairaanhoitaja Sari Kuitto .

Kuitto arvelee, että pääsyy siihen, ettei kolmatta rokotusta oteta, on sairastettu koronatauti.

– Jos on sairastunut koronan, ei periaatteessa tarvitse kolmatta rokotusta. Toki esimerkiksi matkustamisen takia voi joutua ottamaan kolmannen rokotuksen, jos kohdemaa sitä vaatii, sanoo Kuitto.

– Hyvin varmasti sillä on vaikutusta. Kun on puhuttu, että omikron on lievä ja aiheuttaa harvoin vakavaa tautia. Siksi moni miettii, sanoo Sari Kuitto.