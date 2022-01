Saimaan kanava menee kiinni 31. tammikuuta – tänä talvena ei tehdä isompia huoltotöitä

Viimeinen kanavassa kulkeva alus on Widor, jonka jäänmurtaja saattelee ulos kanavasta.

Sulkujen pidennys valmistelussa

Saimaan kanavalle valmistellaan mittavaa urakkaa, jossa pidennetään sulkuja ja nostetaan kanavan vedenpintaa. Urakka on noin 95 miljoonan euron arvoinen.

Vuokra-alue on Venäjän puolella sijaitseva maakaistale, jonka Suomi on vuokrannut Venäjän valtiolta. Vuokrajärjestely on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen.